Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Adidas προχώρησαν σε επέκταση της συμφωνίας τους, η οποία αποτελεί νέο ρεκόρ στην Premier League και θα αποφέρει πάνω από 1 δισ. στους Κόκκινους Διαβόλους για την επόμενη δεκαετία.

Το πλέον πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με εταιρεία ένδυσης στην ιστορία της Premier League υπέγραψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Adidas, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για δεύτερη δεκαετία και βάζοντας έτσι στα ταμεία του κλαμπ πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ!

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν ενεργή συμφωνία με την διάσημη εταιρεία από το 2015 και σήμερα ανακοινώθηκε η επέκτασή της για ακόμα δέκα χρόνια, ως το 2035, η οποία θα της αποφέρει κατά μέσο όρο περίπου 105 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο!

Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση από τα τρέχοντα ετήσια έσοδα που φτάνουν τα 87 εκατ. ευρώ ετησίως, βάσει του deal που υπογράφηκε το 2014 μετά από μια χρυσή εποχή 13 ετών της Γιουνάιτεντ στη Nike, το οποίο αποτέλεσε και τότε ρεκόρ στην ιστορία της PL όπως και τώρα.

