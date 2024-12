Ο Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ και κλήθηκε να απαντήσει στο ενδεχόμενο του υποβιβασμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο πρώτος γύρος της φετινής σεζόν στην Premier League δεν ήταν μόνο καταστροφικός για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά μπορεί να αποβεί και μοιραίος μιάς και οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι στο όριο του υποβιβασμού, όντες στη 14η θέση.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι παίκτες του ηττήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ με 0-2 στο «Όλντ Τράφορντ», με τον Πορτογάλο τεχνικό να είναι αντιμέτωπος με σφοδρεία κριτική. Ο ίδιος μίλησε στον απόηχο της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής του έτους, με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σοβαρότητα της κατάστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι σαφές πως θα παλέψουμε για να σωθούμε. Διανύουμε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ομάδας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια την κατάσταση. Όταν περνάς μια τέτοια κρίση, ειδικά σε ένα μεγάλο κλαμπ, είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις την κατάσταση, ειδικά όταν δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Θα πρέπει, λοιπόν, να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της θέσης και να εστιάσουμε στο πώς θα επιβιώσουμε»

Ο Ίβηρας τεχνικός βλέπει την ομάδα του να χάνει συνεχώς έδαφος, ενώ συγχρόνως καταρρίπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Μετά το 0-2 από τις Καρακάξες, έγινε ο πρώτος προπονητής μετά από 103 χρόνια που έχει χάσει πέντε από τα οκτώ πρώτα του παιχνίδια στη λίγκα!

Ruben Amorim has equalled an unwanted record.



Five defeats in a manager’s first eight league games for Man Utd is the joint-most along with AH Albut in October 1892 and John Chapman in December 1921.#MUNNEW pic.twitter.com/hs4oUAUvIJ