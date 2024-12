Ατάκα με... νόημα από Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Όσες φορές ανανέωσα στη Λίβερπουλ, κανείς δεν το έμαθε»

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ήταν αρκετά αινιγματικός σχετικά με το αν θα ανανεώσει με τη Λίβερπουλ, υποστηρίζοντας σε συνέντευξη στο Sky Sports ότι καμία απόφαση δεν θα δημοσιευθεί πριν να είναι επίσημο.

Το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Λίβερπουλ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει και οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για το αν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Όσο αργεί να βγει «λευκός καπνός» τόσα περισσότερα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν τους πιθανούς προορισμούς του Άγγλου σε περίπτωτηση που αποφασιστεί το να φύγει από το Μέρσεϊσαϊντ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που ο Αλεξάντερ-Άρνολντ παραχώρησε στο Sky Sports, μίλησε για το αν θα παραμείνει στους Reds, χωρίς όμως να αποκαλύψει πολλά για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις. «Είμαι στην ομάδα πλέον 20 χρόνια. Έχω υπογράψει τέσσερις ή πέντε ανανεώσεις συμβολαίων και καμία από αυτές δεν έχει βγει δημόσια από πριν και ούτε αυτή θα βγει προς τα έξω», είπε ο 26χρονος μπακ.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Άρνε Σλοτ, δίνοντάς του τα εύσημα για το ότι προσέχει τη λεπτομέρεια πριν από κάθε παιχνίδι. Αυτά τα λόγια θεωρήθηκαν από πολλούς φιλάθλους σημάδι ότι εμπιστεύεται τον προπονητή του, πράγμα που μπορεί να παρατείνει τη διαμονή του στο Λιμάνι.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο συμβόλαιο του Άγγλου οπισθοφύλακα λήγει στο τέλος της σεζόν και μπορεί να συμφωνήσει μέσα στον Ιανουάριο με οποιαδήποτε ομάδα θέλει και να αποχωρήσει. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή που έχει εκδηλώσει πιο έντονο ενδιαφέρον για τον 26χρονο και έχει ήδη ενημερώσει τους Reds ότι προτίθεται να συζητήσει με τον παίκτη.

