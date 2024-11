Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το παραπάνω βήμα στην υπόθεση του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ καθώς φέρεται να ενημέρωσε τη Λίβερπουλ πως σκοπεύει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο μπακ τον ερχόμενο Γενάρη.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στη Λίβερπουλ. Ο Άγγλος δεξιός μπακ δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιο του το οποίο έχει ισχύ έως και το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ την ίδια ώρα στην Ισπανία θεωρούν πως ο 26χρονος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα η «Marca» αποκάλυψε με δημοσίευμα της πως οι δύο σύλλογοι συναντήθηκαν στο Μερσεϊσάιντ πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση και συζήτησαν την περίπτωση του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Το αγγλικό «TalkSport» τονίζει σε νέο δημοσίευμα πως η Βασίλισσα γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ τις προθέσεις της. Οι Άγγλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ ενημέρωσε τους «κόκκινους» πως σκοπεύει να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με την πλευρά του 26χρονου δεξιού μπακ τον ερχόμενο Γενάρη.

Ο Αλεξάντερ Άρνολντ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το ερχόμενο καλοκαίρι και σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θελήσει από τη στιγμή που θα μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ.

