Οι φόβοι των ανθρώπων της Τσέλσι με τον Ρις Τζέιμς επιβεβαιώθηκαν και ο Άγλος θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα και δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος του 2024.

Άτυχος για ακόμη μια φορά ο Ρις Τζέιμς. Πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και να παίρνει περισσότερα λεπτά συμμετοχής, ο αρχηγός της Τσέλσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και πάλι για ένα σημαντικό διάστημα.

Σύμφωνα με την «Telegraph» ο Τζέιμς υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που τον άφησε εκτός από το τελευταίο παιχνίδι με τη Λέστερ. Ο Άγγλος δεξιός μπακ έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό ο οποίος είναι αρκετός ώστε να τον αφήσει στα «πιτς» μέχρι και το τέλος του 2024, δίχως ωστόσο να είναι ξεκάθαρη η ημερομηνία επιστροφής.

Ο Τζέιμς τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Από τη σεζόν που έκανε το ντεμπούτο του, μέχρι και σήμερα, ο Ρις Τζέιμς έχει χάσει το 45% των παιχνιδιών που έχουν δώσει οι «μπλε» σε αυτό το διάστημα. Συνολικά ο Τζέιμς έχει χάσει τα 129 παιχνίδια από τα 291 που έχουν δώσει οι «μπλε» τα τελευταία πέντε χρόνια.

Breaking: Reece James is not expected to play again for #Chelsea this year following a hamstring injury.



