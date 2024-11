Ο Ρις Τζέιμς αποκόμισε νέο πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα δώσει το «παρών» στην αυριανή (14:30) αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στη Λέστερ.

Για μια ακόμη φορά, ο Ρις Τζέιμς θα χρειαστεί να μπει στα «πιτς». Λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ο αρχηγός της Τσέλσι αποκόμισε ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού και θα χάσει την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέστερ.

Όπως ενημέρωσε ο Έντσο Μαρέσκα, ο δεξιός μπακ της Τσέλσι ένιωσε μια μικρή ενόχληση στην τελευταία προπόνηση των Λονδρέζων και το τεχνικό επιτελείο σε συνεννόηση με τους γιατρούς της ομάδας, αποφάσισαν να προφυλάξουν τον 25χρονο ακραίο οπισθοφύλακα.

«Δυστυχώς ο Ρις ένιωσε μια μικρή ενόχληση και αποφασίσαμε να μην πάρουμε κάποιο ρίσκο για το παιχνίδι με τη Λέστερ. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θεωρούμε πως θα μείνει για μικρό χρονικό διάστημα εκτός», τόνισε ο Έντσο Μαρέσκα στη συνέντευξη Τύπου.

