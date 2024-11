Αποτελεί παίκτη «κλειδί» της Τσέλσι. Γέννημα θρέμμα του Κόμπαμ και αρχηγός της ομάδας από τα 23 του. Ο Ρις Τζέιμς ωστόσο θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμα έναν τραυματισμό και να διαχειριστεί τον κίνδυνο της... μελλοντικής μελαγχολίας που τον «κυνηγάει» τα τελευταία χρόνια.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια, η Τσέλσι κατάφερε να βγάλει «λευκό» απουσιολόγιο για περίπου έναν μήνα. Από τις αρχές του Οκτώβρη σχεδόν, ο Μαρέσκα είχε για πρώτη φορά στη διάθεση του, όλες τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό για την Τσέλσι ήταν το 2021 όταν προπονητής της ομάδας ήταν ο Τόμας Τούχελ.

Η χαρά του Ιταλού ωστόσο κράτησε για μόλις λίγες εβδομάδες, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης γνωστοποίησε πως ο Ρις Τζέιμς αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μπαίνει στην injury list της Τσέλσι για το σημερινό (14:30) παιχνίδι με τη Λέστερ. Ο Άγγλος δεξιός μπακ γίνεται ξανά στο ίδιο έργο θεατής και καλείται να ξεπεράσει μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία προκειμένου να «σβήσει» τον κίνδυνο της μελλοντικής μελαγχολίας που τον κυνηγάει τα τελευταία χρόνια.

Από το καλοκαίρι του 2019, ο Ρις Τζέιμς έγινε μέλος της πρώτης ομάδας της Τσέλσι. Έπειτα από έναν επιτυχημένο δανεισμό στη Γουίγκαν με την οποία έκανε εκπληκτική σεζόν στην Championship, η επιστροφή του Φρανκ Λάμπαρντ στην Τσέλσι από το πόστο του προπονητή, σε συνδυασμό με το μεταγραφικό ban που δέχτηκαν οι «μπλε», υποχρέωσαν τον σύλλογο να εμπιστευτεί δικά της παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ο Ρις Τζέιμς. Ο Άγγλος μπακ ωστόσο ξεκίνησε απευθείας με δύσκολη δοκιμασία καθώς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο με αποτέλεσμα να περνάει την πόρτα του χειρουργείου και να χάνει σημαντικό μερίδιο της πρώτης φάσης της σεζόν 2019/20. Η καριέρα του Τζέιμς με την Τσέλσι έχει επισκιαστεί από τους πολλούς τραυματισμούς που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Από τη σεζόν που έκανε το ντεμπούτο του, μέχρι και σήμερα, ο Ρις Τζέιμς έχει χάσει το 45% των παιχνιδιών που έχουν δώσει οι «μπλε» σε αυτό το διάστημα. Ένας ποδοσφαιριστής που αποτελεί παίκτη «κλειδί» από πολλές απόψεις, έχει αναγκαστεί να χάσει σχεδόν τα μισά παιχνίδια της ομάδας του από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του. Συνολικά ο Τζέιμς έχει χάσει τα 129 παιχνίδια από τα 291 που έχουν δώσει οι «μπλε» τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το πιο ανησυχητικό για τον Τζέιμς είναι το γεγονός πως σε αυτό το διάστημα έχει τεθεί αντιμέτωπος με πολλούς και διαφορετικούς τραυματισμούς. Τόσο με μυϊκούς όσο και με τραυματισμούς στους ήδη ταλαιπωρημένους αστραγάλους που διαθέτει. Ο 25χρονος δεξιός μπακ των «μπλε» έχει τεθεί στα «πιτς» συνολικά 20 φορές. Με τις απαραίτητες πράξεις προκύπτει πως έχει μείνει εκτός για 680 ημέρες. Ο αριθμός αυτός αναλογεί περίπου στα 2/5 της καριέρας του με την πρώτη ομάδα των «μπλε».

Το γεγονός πως αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Τσέλσι αλλά και το ότι πρόκειται για ένα από τους λίγους παίκτες που έχουν κρατήσει στην ομάδα από το ρόστερ του Ρομάν Αμπράμοβιτς οι νέοι ιδιοκτήτες των «μπλε», κατατάσσει τον Τζέιμς σε παίκτη «κλειδί» σε αυτή τη νέα εποχή των Λονδρέζων. Τον δικό του ξεχωριστό ρόλο έχει φυσικά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φοράει από την περασμένη σεζόν ο Τζέιμς. Οι προσδοκίες των ανθρώπων της Τσέλσι είναι πολύ μεγάλες.

Ο Τζέιμς αποτελεί γέννημα θρέμμα του Κόμπαμ και είναι ένας εκ των πιο σημαντικών ποδοσφαιριστών που διαθέτει ο Έντσο Μαρέσκα στο ρόστερ του. Η ικανότητα του στα αμυντικά καθήκοντα της ομάδας του, σε συνδυασμό με τις επιθετικές αρετές που διαθέτει, δημιουργούν ένα σύγχρονο μπακ που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στην κορυφαία του σεζόν με τους «μπλε» (2021/22) ο Τζέιμς έδειξε πόσο καταλυτικός μπορεί να γίνει για την Τσέλσι, μετρώντας 6 γκολ και 10 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο υγιής Τζέιμς έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι πολλοί τραυματισμοί που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ωστόσο τον έχουν πάει αρκετά πίσω. Ο αρχηγός των «μπλε» καλείται να βγει νικητής σε ακόμα μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς οι συνεχόμενοι σοβαροί τραυματισμοί τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη... μελλοντική μελαγχολία και την αποφυγή των «what if» συζητήσεων. Σύμφωνα με την «Telegraph» ο Τζέιμς θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Τόσο ο ίδιος ο Άγγλος όσο και οι άνθρωποι της Τσέλσι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα, ευελπιστώντας στο καλύτερο δυνατό σενάριο...

Man. This is hard to see… Only those who have gone through injuries will ever understand what Reece James is going through right now. No one will ever get the feeling of not being able to be on the pitch. Reece James has just suffered his 20th injury since 2019.



The loneliness.… pic.twitter.com/gVUhplmi9b