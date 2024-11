Ο Ντέιβιντ Κόουτι βρίσκεται εκ νέου στο «στόχαστρο» της FA, αυτή τη φορά για μια κίτρινη κάρτα που έδειξε το 2019 και που σύμφωνα με τη «Sun» είχε προειδοποιήσει οπαδό πως θα την έδειχνε πριν από το παιχνίδι!

Τα σκάνδαλα και οι ισχυρισμοί γύρω από τον Ντέιβιντ Κόουτι δεν έχουν τελειωμό στο Νησί, αυτη φορά με αντικείμενο μία κίτρινη κάρτα.

Ο Άγγλος διαιτητής, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τις 11 Νοεμβρίου μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και στο οποίο απεικονίζεται μεθυσμένος να βρίζει τον Γιούργκεν Κλοπ, βρίσκεται για ακόμα έναν λόγο στο στόχαστρο των ερευνών της FA, καθώς όπως αναφέρει η «Sun» ο ίδιος φέρεται να δήλωσε σε οπαδό πριν από το Λιντς-Γουέστ Μπρομ του 2019 πως θα δώσει κίτρινη κάρτα σε συγκεκριμένο παίκτη, όπως και συνέβη!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Εζγκιάν Αλιόσκι της Λιντς, με το δημοσίευμα να υποστηρίζει πως ο Κόουτι είχε ανταλλάξει μηνύματα με οπαδό πριν αλλά και μετά το παιχνίδι για την εν λόγω κίτρινη κάρτα. Τονίζεται ωστόσο πως δεν έχει προκύψει ως τώρα κάποια ένδειξη που να μαρτυρά ότι ο Κόουτι είχε οικονομικό κέρδος από την όλη υπόθεση, όπως και το ότι η απόφαση να δείξει κίτρινη κάρτα είχε κριθεί τότε ως απολύτως ορθή, χωρίς δηλαδή να υπάρξουν «φωνές» για κάτι ύποπτο.

Από την πλευρά του, ο Κόουτι έσπευσε να διαψεύσει τους συκοφαντικούς, όπως τους χαρακτήρισε, ισχυρισμούς, λέγοντας πως παρά τα όσα προβλήματα είχε στην προσωπική του ζωή ποτέ του δεν επηρεάστηκε από κανέναν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων εντός γηπέδου.

Παρακάτω η φάση της «επίμαχης» κάρτας:

David Coote faces a betting probe after allegations of match fixing during LUFC v West Brom in 2019.



His friend told him to book Alioski during the match, and after the game Coote replied to his mate, saying “I hope you backed, as discussed”



Incident below: pic.twitter.com/KPhALxRSVz