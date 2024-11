Μετά την αντίδραση της PGMOL και τη διαθεσιμότητα στην οποία έθεσε τον Ντέιβιντ Κόουτι, τώρα και η UEFA αποφάσισε να τον αποσύρει από τα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.

Σάλος προκλήθηκε τη Δευτέρα (11/11) στην Αγγλία μετά από βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, στο οποίο ο Ντέιβιντ Κόουτι απευθύνεται με χυδαία σχόλια, προς τη Λίβερπουλ και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η αντίδραση της Επιτροπής Διαιτησίας (PGMOL) ήταν άμεση και ο Κόουτι τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Μετά την απόφαση της PGMOL, τα βρετανικά Μέσα αποκάλυψαν πως και η UEFA έδρασε με τη σειρά της αποβάλλοντας τον Κόουτι από τα προσεχή ματς του Nations League.

