Νέα στοιχεία «καίνε» τον Κόουτι: «Διοργάνωνε πάρτι με ναρκωτικά στο ημίχρονο του Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι»

Νέες αποκαλύψεις που «καίνε» τον διαιτητή Κόουτι ήρθαν στο φώς, καθώς ο Άγγλος φαίνεται πως διοργάνωνε πάρτι με ναρκωτικά στο ημίχρονο του Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι, τον προηγούμενο μήνα.

Έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για τον Ντέιβιντ Κόουτι και οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη για τον Άγγλο διαιτητή. Μετά τη διαρροή του βίντεο που δείχνει τον ίδιο να κάνει χρήση ναρκωτικών, η Sun φέρνει στο φως νέα στοιχεία γύρω από το πρόσωπό του, τα οποία μπορούν να επισύρουν επιπλέον ποινές.

Η αγγλική εφημερίδα αποκάλυψε πως ο Κόουτι διοργάνωνε πάρτι με ναρκωτικά, το οποίο θα διεξαγόταν μετά το Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (31/10) για το League Cup, στο οποίο «σφύριζε». Φίλος του διαιτητή προέβη σε αυτήν την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τού έστελνε μηνύματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης αλλά και λίγα λεπτά πριν τη σέντρα!

«Παρακολουθούσε το παιχνίδι στην τηλεόραση. Μου έστελνε συνέχεια μηνύματα εκείνη την ημέρα. Έλαβα μήνυμά του έντεκα λεπτά πριν από τη σέντρα. Και συνέχιζε να το κάνει και στη διάρκεια του ημιχρόνου. Ένιωσα ότι ήταν τόσο σουρεαλιστικό. Τη μία στιγμή ήταν δίπλα στον Έρλινγκ Χάαλαντ και την άλλη μου έστελνε μήνυμα. Προφανώς, δεν ήταν συγκεντρωμένος στον αγώνα, αλλά στο πάρτι με τα ναρκωτικά», είπε ο μάρτυρας στη Sun.

Ο Ντέιβιντ Κόουτι έχει ήδη αποκλειστεί από την UEFA και βρίσκεται σε διαθεσιμότητα όσο η έρευνα που τον αφορά βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα νέα αυτά στοιχεία θα εξεταστούν και μπορεί να είναι επιβαρυντικά για τον ίδιο, που ήδη βλέπει την καριέρα του να φτάνει σε ένα πρόωρο τέλος.

