Η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορεί την Premier League για «παραπλάνηση» των συλλόγων της με «ανακρίβειες» όσον αφορά την απόφαση σχετικά με τους κανονισμούς των εμπορικών συμφωνιών.

Σε επιστολή του προς τους υπόλοιπους 19 συλλόγους και την Premier League, ο νομικός σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Σάιμον Κλιφ, χαρακτήρισε τη σύνοψη της απόφασης για τη νομική τους διαμάχη ως «παραπλανητική» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές συνέπειες εάν οι σύλλογοι υποκύψουν στην πίεση που τους ασκείται για άμεσες τροποποιήσεις στους κανονισμούς των APT.

Η Σίτι επιμένει ότι οι κανονισμοί αυτοί είναι αντι-ανταγωνιστικοί και άκυροι από το 2021. Ο Κλιφ προειδοποίησε επίσης ότι η βιαστική αντίδραση των ομάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω νομικά κόστη και να προκαλέσει έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Premier League.

Παρόλο που η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αρνείται να σχολιάσει δημόσια την επιστολή των Citizens, επιμένει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις των κανονισμών που ισχύουν στην επερχόμενη έκτακτη συνάντηση των συλλόγων.

