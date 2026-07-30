Στόουνς: Στην Ίντερ με κάθε επισημότητα έως το 2028
Και επίσημα «Μιλανέζος» ο Τζον Στόουνς! Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου Άγγλου αμυντικού έως το καλοκαίρι του 2028 και ο υψηλόσωμος παίκτης ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του έπειτα από τη μακροχρόνια θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι.
Οι Citizens απέκτησαν τον Στόουνς το 2016 από την Έβερτον έναντι ενός ποσού που προσέγγιζε τα 56 εκατ. ευρώ. Αγωνιζόμενος μια γεμάτη δεκαετία στον σύλλογο του Μάντσεστερ κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε Λιγκ Καπ Αγγλίας, δύο FA Cup, δύο Σούπερ Καπ Αγγλίας, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα Champions League.
Πλέον, ο 32χρονος Άγγλος διεθνής, ο οποίος έχει μια αξιοσημείωτη πορεία και με το εθνόσημο στο στήθος θα στελεχώσει την νταμπλούχο Ιταλίας, στην προσπάθεια της να διατηρήσει τα σκήπτρα εντός των ιταλικών συνόρων και να διακριθεί στο Champions League.
Finalmente a casa.— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙
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