Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία που είναι μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος συνάντησε τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «σταρ» της Μάντσεστερ Σίτι που πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Νορβηγίας στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε, απολαμβάνει τις διακοπές του και εντελώς τυχαία είχε μία απρόσμενη συνάντηση.

Συγκεκριμένα βρέθηκε μαζί με τον GOAT του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν και φυσικά δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία όπου φαίνονται οι δύο τους αγκαλιά, προκαλώντας... χαμό στα social media, γράφοντας: «Δε χρειάζεται λεζάντα».