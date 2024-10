Η Premier League πρόκειται να πραγματοποιήσει σύσκεψη με όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, για να συζητηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η δικαίωση της Μάντσεστερ Σίτι στο μεταξύ τους «νομικό πόλεμο».

Στη χθεσινή (7/10) νίκη της νομικής ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι στη δικαστική διαμάχη με την Premier League, αποφασίστηκε ότι η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος εμπόδισε λανθασμένα συμφωνίες τις οποίες επιχείρησαν οι Πολίτες. Το πόρισμα ήταν ότι οι κανονισμοί συναλλαγών συνδεδεμένων μερών (APT Rules), παραβιάζουν το Νόμο του Ανταγωνισμού.

Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει αναταραχές στο αγγλικό ποδόσφαιρο και θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ρίτσαρντ Μάστερς, καθώς δεν αποκλείεται να αλλάξει τη μελλοντική κατεύθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης του πρωταθλήματος. Επιλέον, έχει τεθεί θέμα όσον αφορά το χορηγικό και τις ανισότητες που μπορούν να προκύψουν.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» η Premier League ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνάντηση με τα κλαμπ της την επόμενη εβδομάδα, καθώς η απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος της, δίνοντας δίκιο στους Citizens, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους οικονομικούς κανονισμούς της λίγκας επηρεάζοντας όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Σκοπός των ιθυνόντων είναι να διαφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της φετινής σεζόν χωρίς να υπάρξουν ενστάσεις για την οικονομική διαφάνεια του πρωταθλήματος.

BREAKING: Premier League clubs to hold emergency meeting next week to discuss Manchester City v Premier League APT judgement 🚨 pic.twitter.com/evOAUnGwiW