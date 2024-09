Λίγο πριν ο Χάαλαντ συμπληρώσει έναν... αιώνα γκολ με τη Σίτι, το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, καταγράφει τις «υπερηχητικές» επιδόσεις που έχουν κάνει τα αδέρφια Γκάλαχερ - και όλους τους υπόλοιπους Σίτιζενς - να παραμιλούν με τον νέο ρόκσταρ του Μάντσεστερ.

Όλο το Μάντσεστερ (εντάξει, κι όλη η Αγγλία και ένα σημαντικό μέρος του υπόλοιπου πλανήτη) ζει στην παράνοια του ιστορικού reunion των Oasis. Τα αδέρφια Γκάλαχερ το πήραν - επιτέλους - απόφαση και πυροδότησαν τη μουσική τους «βόμβα», αλλά πλέον δεν είναι οι μόνοι ρόκσταρς στην πόλη τους. Υπάρχει ακόμα ένας τύπος. Δεν φοράει κάποιο oversized άνορακ σαν τον Λίαμ, ούτε κρατά κιθάρα σαν τον Νόελ. Όμως κι αυτός, με τα εξάταπα και την - αγαπημένη των Γκάλαχερ - γαλάζια φανέλα αισθάνεται... Supersonic, όπως οι ίδιοι τραγουδούν στον εμβληματικό Brit Rock ύμνο των 90s. «Υπερηχητικές» είναι άλλωστε οι επιδόσεις του, «υπερηχητική» και η παρουσία του στην Αγγλία και την Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια.

Χάαλαντ: Μια μάχη... 468 λεπτών με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το απόλυτο ρεκόρ

Ενενήντα και εννέα γκολ έχει ο Χάαλαντ αυτή τη στιγμή λοιπόν... Σε 104 εμφανίσεις! Φοβερά πράγματα. Ο Νορβηγός απολαμβάνει την τρομακτική του εκκίνηση και πλέον ξέρει πως κυνηγά ένα μόνο τέρμα για να τα εκατοστίσει και να γράψει ιστορία, να γίνει ο παίκτης που φτάνει γρηγορότερα από κάθε άλλον τα 100 γκολ με έναν σύλλογο! Τι πρέπει να κάνει; Όχι κάτι απλό, να πιάσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σε μια «μάχη» με τον χρόνο. Ο Πορτογάλος σκόραρε το Νο.100 τέρμα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 105ο παιχνίδι του με τη φανέλα της, όσους αγώνες θα συμπληρώσει και ο Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ (22/09 - 18:30). Μόνο που υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: Ο CR7 έπιασε τα 100 τέρματα σε 8893 λεπτά και ο Χάαλαντ αυτή τη στιγμή έχει 99 σε 8425 λεπτά. Πρακτικά ο Νορβηγός χρειάζεται ένα γκολ στα επόμενα 468 λεπτά για να σπάσει και αυτό το - απόλυτο - ρεκόρ, να το προσθέσει στη λαμπερή συλλογή των κατορθωμάτων του...

Τα σημαντικότερα ρεκόρ του Χάαλαντ μέχρι τώρα:

Έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία του Champions League τα 40 γκολ (35 ματς)

Έφτασε πιο νέος από κάθε άλλον στην ιστορία του Champions League τα 40 γκολ (23 ετών και 129 ημερών)

Έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία της Premier League τα 50 γκολ (48 ματς)

Έχει τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν Premier League στην ιστορία της διοργάνωσης (36 - 2022/23)

Έχει τα περισσότερα γκολ που είχε ποτέ παίκτης ομάδας Premier League σε μια σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (52 - 2022/23)

Πώς εξηγείται ωστόσο το ότι ο Χάαλαντ δεν σταματάει να σκοράρει, πώς έχει φτάσει τόσο κοντά στο να σπάσει και αυτό το τρομακτικό ρεκόρ;

Γιατί ο Χάαλαντ είναι τόσο αναπόφευκτος;

Δεν είναι ψέμα. Ο Χάαλαντ δεν είναι ο πιο ολοκληρωμένος σέντερ φορ του πλανήτη. Αλλά, όπως λένε και οι Oasis στο Supersonic, «you need to be yourself, you can't be noone else», δηλαδή δεν μπορείς να είσαι κάτι διαφορετικό από τον εαυτό σου. Και ο 24χρονος είναι specialist, ειδικεύεται σε ένα πράγμα και διαπρέπει: στο γκολ. Δεν είναι τυχαίο πως σε 104 παιχνίδια μετράει 0,95 γκολ ανά ματς κατά μέσο όρο.

Πώς όμως φτάνει κανείς στα γκολ; Τι πρέπει να κάνει για να σκοράρει με συνέπεια; Προφανώς το ζήτημα είναι περίπλοκο, αλλά αν μπορούσαμε να περιορίσουμε τα «προαπαιτούμενα» του γκολ, θα καταλήγαμε σε δύο πράγματα: 1) Πρέπει να απειλεί, να βρίσκει ευκαιρίες και 2) Πρέπει να έχει την ψυχραιμία και την κλάση για να τις εκμεταλλεύεται.

Το πρώτο είναι πιο σημαντικό, η απειλητικότητα είναι η πραγματική ικανότητα ενός επιθετικού, το να μπορεί να βρίσκει καλές ευκαιρίες δηλαδή. Σε αυτό δεν χωράει τύχη ή ατυχία, όπως μπορεί να χωράει για παράδειγμα στο τελείωμα των φάσεων. Έχει να κάνει με τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο, τον τρόπο που συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του και φέρνει τον εαυτό του στις καλύτερες δυνατές θέσεις εκτέλεσης για να αυξήσει τις πιθανότητές του να σκοράρει. Και ο Χάαλαντ έχει αποδείξει ότι ξέρει πολύ καλά πώς να απειλεί.

Αυτό άλλωστε, μαρτυρούν και τα νούμερά του. Ο Νορβηγός αυτά τα δύο χρόνια και... κάτι στους Σίτιζενς έχει φτάσει τον μέσο όρο των Expected Goals του (χωρίς τα πέναλτι φυσικά) στο 0,78 ανά 90 λεπτά, αφήνοντας πίσω του κάθε άλλον παίκτη του Top-5 της Ευρώπης στη ίδια λίστα αυτό το διάστημα. Εννοείται πως πρόκειται για μια φοβερή επίδοση, είναι ο πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής στο κορυφαίο επίπεδο.

Η ικανότητά του ωστόσο, αποτυπώνεται ακόμα καλύτερα στον μέσο όρο των xG του ανά σουτ, που φανερώνει την «αξία» κάθε τελικής του προσπάθειας και αγγίζει το «τρελό» 0,23. Κατά κανόνα κάθε σουτ στο ποδόσφαιρο έχει 10% πιθανότητες να γίνει γκολ. Όμως ο Χάαλαντ ρίχνει τη σκόνη του στον μέσο όρο και σουτάρει από θέσεις και υπό συνθήκες που τού «υπόσχονται» τις υπερδιπλάσιες πιθανότητες, δηλαδή το 23%! Πώς; Μια ματιά στους χάρτες των τελικών του τις δύο προηγούμενες σεζόν αρκεί για να απαντήσει. Πόσα σουτ έξω από το ημικύκλιο της περιοχής επιχείρησε αθροιστικά; Πέντε! Ξέρει πως σημασία έχει η ποιότητα των τελικών του και αυτή κυνηγά. Για αυτό βλέπουμε τόσα πολλά σουτ μέσα από την περιοχή και δη από κεντρικά σημεία αυτής, γιατί με αυτές τις τελικές γνωρίζει πως έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει.

Κι αφού ξεκαθαρίσαμε πως κανείς δεν απειλεί περισσότερο από τον ίδιο και γιατί αυτό είναι σημαντικό, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο «προαπαιτούμενο» των γκολ, την εκμετάλλευση των ευκαιριών που κάθε επιθετικός βρίσκει. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, κλάση, ψυχραιμία, «δολοφονικό» ένστικτο. Όπως και να το πείτε, ο Χάαλαντ το έχει. Αφού είναι πραγματικά λίγες οι φορές που θα απογοητεύσει ή θα συγχωρήσει μπροστά στο τέρμα. Για αρχή, παραπάνω από ένα στα δύο σουτ του θα καταλήξει εντός στόχου (στο 56,3% το Shots on Target ποσοστό του) και μετά... καλή τύχη γκολκίπερ. Και έπειτα, σχεδόν ένα στα τρία σουτ του θα καταλήξουν στα δίχτυα (στο 28,3% το Shot ή αλλιώς Goal Conversion ποσοστό του)!

Το παραπάνω γράφημα μάς βοηθά να αντιληφθούμε πόσο υψηλά είναι αυτά τα νούμερα. Ο Χάαλαντ μπαίνει σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς στο Top-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Με απλά λόγια όσο πιο «γαλάζιο» εμφανίζεται κάθε metric της πίτας, τόσο λιγότεροι επιθετικοί έχουν αυτές τις επιδόσεις. Ε σε αυτά που συζητάμε, ποσοστά Shots on Target (SOT%) και Goal Conversion (GC%), αλλά και σε γκολ (G/90) και σουτ (S/90) γενικά, ο Χάαλαντ παίζει μπάλα σχεδόν μόνος τους. Φλερτάρει με το ταβάνι.

Αν μπορούσαμε λοιπόν να το συνοψίσουμε σε λίγες λέξεις: Όταν κάποιος απειλεί τόσο και ταυτόχρονα είναι τόσο συγκροτημένος στα τελειώματά του, καθίσταται αναπόφευκτος, δεν σταματά να σκοράρει. Όπως ακριβώς και ο Supersonic Χάαλαντ που φορώντας τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι κάνει με συνέπεια αυτά ακριβώς που πρέπει για να συνεχίσει να διαλύει ρεκόρ.