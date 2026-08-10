Μάντσεστερ Σίτι: Κοντά στην απόκτηση του Μπουαντί από τη Λιλ
Η μεταγραφική ενίσχυση για τις ομάδες της Αγγλίας συνεχίζεται και η Μάντσεστερ Σίτι φτάνει κοντά στην απόκτηση του Μπουαντί από την Λιλ έναντι 100 εκατ. ευρώ.
Οι Πολίτες θέλουν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Ρόδρι και το πρόσωπο που φτάνει κοντά στο να πάρει τη θέση του είναι ο 18χρόνος Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος είχε γεμάτη σεζόν με την Λιλ, καθώς είχε 42 συμμετοχές και μια ασίστ. Οι Γάλλοι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την πολύ καλή σεζόν του Μαροκινού με τη φανέλα των Λιλουά και φαίνεται πως θα κάνουν μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία τους.
Σύμφωνα με τον Ταβολιέρι, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, με την Λιλ να παίρνει το ποσό που είχε ορίσει εξ' αρχής για τον νεαρό Μαροκινό αστέρα.
🔵⚪️ Manchester City et le LOSC finalise actuellement les derniers détails de leur accord pour Ayyoub Bouaddi.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 10, 2026
🤝 Le transfert est désormais considéré comme « proche » par les parties.
🇲🇦🐶 Le LOSC devrait récupérer les €100M attendus depuis le début.
⏳ À suivre. #mercato pic.twitter.com/1J3JJCwMBD
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