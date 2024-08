Επίσημη η μουσική «βόμβα» με τους Oasis: Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

Τα αδέλφια Liam και Noel Gallagher των θρυλικών Oasis και πάλι μαζί.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των Oasis είναι γεγονός! Το εμβληματικό συγκρότημα της brit-pop σκηνής ενώθηκε για μια σειρά από συναυλίες το 2025, με το Μάντσεστερ και το Λονδίνο να είναι στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης περιοδείας.

Οι Oasis δημιουργήθηκαν το 1991 στην πόλη του Μάντσεστερ. Έχοντας αρχικά το όνομα The Rain, το συγκρότημα σχηματίστηκε από τον Liam Gallagher (φωνητικά και ντέφι), τον Paul "Bonehead" Arthurs (κιθάρα), τον Paul "Guigsy" McGuigan (μπάσο) και τον Tony McCarroll (ντραμς, κρουστά), στους οποίους σύντομα προστέθηκε και ο μεγαλύτερος αδερφός του Liam, Noel Gallagher (κιθάρα και φωνητικά). Τον Αύγουστο του 2009, ο Noel Gallagher ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Oasis, μετά από μια ακόμα διαμάχη του με τον αδερφό του Liam στα παρασκήνια μιας εμφάνισης σε ένα φεστιβάλ

Τα αδέλφια Liam και Noel Gallagher έπειτα από 15 χρόνια θα εμφανιστούν ξανά μαζί στη σκηνή. «Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει», είπε το συγκρότημα στο X, ανακοινώνοντας ότι τα εισιτήρια θα ξεκινήσουν να πωλούνται το Σάββατο.

«Τα όπλα έχουν σωπάσει. Τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά», δήλωσε το συγκρότημα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το τεράστιο ποσό των 58 εκατ. ευρώ έπεισε τα αδέλφια Gallager να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους. Ειδικοί της μουσικής βιομηχανίας είναι βέβαιοι ότι η επιστροφή των Oasis θα είναι γεγονός το επόμενο καλοκαίρι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Wembley έχει ήδη κλειστεί για 10 βραδιές, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των συναυλιών της Taylor Swift.

Οι ημερομηνίες στο Κάρντιφ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο θα είναι οι «μόνες παραστάσεις στην Ευρώπη του χρόνου», όπως επιβεβαιώθηκε.

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αυτό το Σάββατο στις 8 π.μ. στην Ιρλανδία και στις 9 π.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιούλιος

4/7- Κάρντιφ, Στάδιο Πριγκιπάτι

5/7- Κάρντιφ, Στάδιο Πριγκιπάτι

11/7- Μάντσεστερ, Χίτον Παρκ

12/7- Μάντσεστερ, Χίτον Παρκ

19/7- Μάντσεστερ, Χίτον Παρκ

20/7- Μάντσεστερ, Χίτον Παρκ

25/7- Λονδίνο, Στάδιο Γουέμπλεϊ

26/7- Λονδίνο, Στάδιο Γουέμπλεϊ

Αύγουστος

2/8 – Λονδίνο, Στάδιο Γουέμπλεϊ

3/8- Λονδίνο, Στάδιο Γουέμπλεϊ

8/8- Εδιμβούργο, Στάδιο Σκωτίας Γκας Μάρεϊφιλντ

9/8- Εδιμβούργο, Στάδιο Σκωτίας Γκας Μάρεϊφιλντ

16/8- Δουβλίνο, Croke Park

17/8- Δουβλίνο, Croke Park

