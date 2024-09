Η Τσέλσι προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Νίκολας Τζάκσον έως και το 2033.

Συνέχεια στον δρόμο που έχει χαράξει με τα μεγάλα συμβόλαια έδωσε η Τσέλσι. Με επίσημη ενημέρωση οι «μπλε» του Λονδίνου γνωστοποίησαν πως προχώρησαν στην επέκταση του συμβολαίου του Νίκολας Τζάκσον έως και το 2033.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός αποκτήθηκε την περασμένη σεζόν από τη Βιγιαρεάλ αντί σχεδόν 35 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας πάρει από τότε σπίτι του τη φανέλα του βασικού φορ της Τσέλσι. Η Τσέλσι αποφάσισε να «δέσει» τον Τζάκσον με νέο συμβόλαιο, προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο στην επέκταση του κατά δύο χρόνια.

«Είναι πολύ όμορφο να ξέρεις ότι η ομάδα σε πιστεύει. Δουλεύω πολύ σκληρά και είμαι χαρούμενος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο και που θα βρίσκομαι εδώ για πολλά χρόνια ακόμα», δήλωσε μετά την επισημοποίηση της νέας συμφωνίας του με την Τσέλσι ο Τζάκσον.

