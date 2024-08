Ο Τοντ Μπόελι συνεχίζει να σκορπάει χρήματα για μεταγραφές στην Τσέλσι η οποία τη δεδομένη στιγμή έχει ρόστερ σχεδόν 45 ποδοσφαιριστών οι οποίοι συνολικά όλοι μαζί δεσμεύονται για... 191 χρόνια!

Τι και αν η Τσέλσι έχει σπάσει εδώ και καιρό το φράγμα του ενός εκατομμυρίου σε μεταγραφές, με τον Τοντ Μπόελι στο τιμόνι της; Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος δεν πτοείται και συνεχίζει να σκορπάει χρήματα ως διοικητικός ηγέτης των «μπλε», καθώς οι Λονδρέζοι βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ.

Οι τακτικές του Μπόελι πάντως μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να πιάνουν. Οι «μπλε» σκορπάνε χρήματα από εδώ και από εκεί και παράλληλα δεσμεύουν τους ποδοσφαιριστές τους με μακροπρόθεσμα συμβόλαια που ξεπερνάνε τα επτά έτη. Το Sky Sports έκανε την έρευνα και έβγαλε το συμπέρασμα πως αθροιστικά όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι φτάνουν στα 191 χρόνια! Πρόκειται για ένα «τρελό» στατιστικό το οποίο δείχνει και την τακτική που ακολουθούν οι «μπλε» με τη νέα ιδιοκτησία.

Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο απίθανος αριθμός αξίζει να σημειωθεί πως η δεύτερη Τότεναμ ακολουθεί με 97 χρόνια. Ο Κόουλ Πάλμερ που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του δεσμεύεται έως και το 2033, ενώ ο Έντσο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με τους Λονδρέζους έως και το 2032.

Chelsea currently have 191 YEARS worth of contracted players on their books, according to data totalled from transfermarkt 👇 pic.twitter.com/L4TLm3Kjoy