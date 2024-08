Η Premier League είναι ξανά εδώ και το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout αναλύει γιατί η απόσταση των δύο μεγαλύτερων φαβορί για την κατάκτησή της, των Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, είναι πιο μικρή από ποτέ.

Χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική, να τρέξουν αμφότερες τρελά σερί το 2024. Χρειάστηκε εκείνη η ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία του Σον. Η κούρσα για τον τίτλο στην περυσινή Premier League είχε μπόλικο ιδρώτα - και προσπάθειας και αγωνίας - για τις Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. Θύμισε κάτι από τις αντίστοιχες «μονομαχίες» των Σίτιζενς με τη Λίβερπουλ μερικά χρόνια πριν και - ως... συνήθως - βρήκε θριαμβεύτρια την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

