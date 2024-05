Στο 86ο λεπτό του Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι, ο Σον είδε τον Ορτέγκα να του λέει «όχι» σε απίθανο τετ α τετ που... ξάπλωσε από αγωνία τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο χορτάρι.

Τι στιγμή στην κούρσα του τίτλου στην Premier League! Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Τότεναμ, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Στο 86ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 για τους Σίτιζενς, ο Σον ξεχύθηκε στον κενό χώρο μετά από τεράστιο λάθος του Ακάντζι, όμως είδε τον Ορτέγκα να κάνει φοβερή επέμβαση και να του στερεί το γκολ σε μοναδική ευκαιρία από τετ α τετ. Οι καρδιές των φίλων της Σίτι, της Τότεναμ και φυσικά της Άρσεναλ... σταμάτησαν για μια στιγμή από αγωνία.

Son does NOT want to score to help Arsenal 😭😭😭



