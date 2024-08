Η Τσέλσι ζήτησε από τον Κόνορ Γκάλαχερ να επιστρέψει στην Αγγλία, καθώς η μεταγραφή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης κινδυνεύει να καταρρεύσει την τελευταία στιγμή.

Η μετακίνηση του Άγγλου διεθνούς Κόνορ Γκάλαχερ στην Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν σε εκκρεμότητα, με τον ίδιο να βρίσκεται στη Μαδρίτη εδώ και πέντε ημέρες, αφού ταξίδεψε εκεί για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις.

Μεταξύ των δύο συλλόγων έχει συμφωνηθεί μεταγραφή ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Γκάλαχερ να ταξιδεύει στην ισπανική πρωτεύουσα μετά από σχετική άδεια της Τσέλσι. Οι ιατρικές εξετάσεις του έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η Ατλέτικο πρέπει να... ξεφορτωθεί έναν δικό της παίκτη για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Οι "μπλε" ζήτησαν από τον Γκάλαχερ να ταξιδέψει πίσω στην Αγγλία και θα κλείσει πτήση, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Conor Gallagher to Atlético has not collapsed as of tonight; but Chelsea see all deals (so also João Félix) as separate, independent.



Atlético can get Gallagher deal signed as docs are ready…



…but if they don’t, Chelsea request Conor back to London with flight booked. pic.twitter.com/8BiT4uT4Ga