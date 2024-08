Ανατροπή δεδομένων στο deal Τσέλσι κι Ατλέτικο Μαδρίτης που επηρεάζει το μέλλον τριών ποδοσφαιριστών!

Ο Σαμού Ομοροντιόν επιστρέφει στην Ατλέτικο Μαδρίτης αφού η μεταγραφή του στην Τσέλσι δεν υλοποιήθηκε και οι Ροχιμπλάνκος σκέφτονται έναν τρόπο να προχωρήσει εκείνη του Κόνορ Γκάλαχερ.

Συγκεκριμένα παίζουν το... χαρτί Ζοάο Φέλιξ με τον Πορτογάλο επιθετικό να είναι ένας υποψήφιος για το «Στάμφορντ Μπριτζ», προκειμένου να μη χαλάσει και η υπόθεση του Άγγλου μέσου.

Η περίπτωση που δεν κινδυνεύει είναι αυτή του Χουλιάν Αλβάρες, ο οποίος μένει ανεπηρέαστος από αυτή την αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Αν και αρχικά συνδέθηκαν οι τρεις επιχειρήσεις, ο Αργεντινός θα συνεχίσει τον οδικό χάρτη που τον πηγαίνει στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Περισσότερες αμφιβολίες υπάρχουν για τον Άγγλο μεσοεπιθετικό, αφού η μεταγραφή του Σάμου έχει τεθεί σε αναμονή.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή του Πέδρο Νέτο το Σάββατο, η Τσέλσι άρχισε να δείχνει αμφιβολίες διαφόρων ειδών και να προτείνει αλλαγή των συμφωνηθέντων όρων, αναγκάζοντας την Ατλέτικο να διατάξει τον 20χρονο επιθετικό -ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο για να υπογράψει μέχρι το 2031- να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Αφορμή για την απόφαση της Ατλέτικο στάθηκε και το έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι για τον Ζοάο Φέλιξ τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν συζητήσεις για τον Πορτογάλο, εντάσσοντας εκ νέου τον Σάμου στο δυναμικό τους.

Εν τω μεταξύ, ο Γκάλαχερ, ο οποίος βρίσκεται από την Πέμπτη στην ισπανική πρωτεύουσα και έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο, περιμένει την έκβαση των νέων συζητήσεων, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να διαλύσει την μεταγραφή του, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί αν δεν προχωρήσει η συμφωνία.

🚨🚨 EXCLUSIVE: Chelsea and Atlético Madrid are now discussing João Félix to #CFC as part of Gallagher deal!



Samu Omorodion deal collapsing and the two clubs don’t want Gallagher and Julián Álvarez deals to collapse too…



João Félix, being discussed with Jorge Mendes in London. pic.twitter.com/l3N4axmceS