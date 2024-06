Η Μπράιτον βρήκε στο πρόσωπο του 31χρονου Φαμπιάν Χίρτσελερ της Ζανκτ Πάουλι τον αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον νεαρό κόουτς.

Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, η Μπράιτον βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Φαμπιάν Χίρτσελερ, τον Γερμανοαμερικανό τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Ζανκτ Πάουλι τους τελευταίους 18 μήνες. Πιστεύεται δε ότι ο 31χρονος τεχνικός έχει συμφωνήσει προφορικά να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ, αφού οδήγησε την Πάουλι στην Bundesliga ως πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας.

Επί του παρόντος, ο Χίρτσελερ παραμένει υπό συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα, το οποίο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει συμφωνία κυρίων που του επιτρέπει να αποχωρήσει αν προκύψει μια πειστική προσφορά- η προσφορά της Μπράιτον πληροί σαφώς τα κριτήρια.

Ο επικείμενος διορισμός του Χίρτσελερ είναι ιστορικός, καθώς πρόκειται να γίνει ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League.

Η Μπράιτον έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια εργασίας για τον νεαρό τεχνικό καθιστώντας άμεση τη μετάβασή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

🚨🔵 Brighton and St. Pauli are advancing in talks over compensation fee for Fabian Hürzeler! Here we go, expected soon.



Full agreement on contract and project between 31 year old manager and Brighton, as revealed yesterday; just waiting on compensation fee.



Almost there. pic.twitter.com/7TB7caCXE2