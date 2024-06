Η καρέκλα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι παραμένει κενή για την Μπράιτον. Οι Γλάροι εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 31χρονου (!) Φαμπιάν Χίρτσελερ της Ζανκτ Πάουλι, τον οποίο θέλουν να κάνουν τον νεότερο προπονητή στην ιστορία της Premier League.

Περίπου 20 ημέρες μετά το κοινή συναινέσει διαζύγιό της με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, η Μπράιτον ακόμα είναι στο κυνήγι του επόμενου προπονητή της. Η πρώτη της επιλογή ήταν ο Κίραν ΜακΚένα, ο οποίος εν τέλει έμεινε στην Ίπσουιτς και πλέον οι Γλάροι σκέφτονται να πάρουν μια... ρηξικέλευθη απόφαση.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την Telegraph, το φαβορί για τον πάγκο της είναι ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο 31χρονος (!) προπονητής που οδήγησε τη Ζανκτ Πάουλι ξανά στην Bundesliga. Φυσικά, αν το deal ολοκληρωθεί ο Αμερικανογερμανός θα γίνει ο νεότερος κόουτς στην ιστορία της Premier League (εξαιρούνται οι υπηρεσιακοί).

Exclusive: One of Europe’s youngest coaches is a leading candidate for the Brighton job.



