Όπως ανακοίνωσε η Μπράιτον ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι θα αποχωρήσει από το κλαμπ μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Μπράιτον με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Ο Ιταλός τεχνικός είχε συμβόλαιο με τους Γλάρους έως το καλοκαίρι του 2026, όμως όπως έγινε γνωστό δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, καθώς θα αποχωρήσει μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/5, 18:00) στο «Amex Stadium». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κλαμπ πρόκειται για κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

«Είμαι πολύ λυπημένος που φεύγω από την Μπράιτον, αλλά είμαι πολύ περήφανος για όσα πέτυχαν οι παίκτες και το επιτελείο μου με την υποστήριξη όλων στον σύλλογο και των καταπληκτικών οπαδών μας τις δύο τελευταίες ιστορικές σεζόν.

Συμφωνήσαμε να τελειώσουμε τη συνεργασία μας ώστε ο σύλλογος και εγώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον τρόπο που ταιριάζει στον καθένα μας καλύτερα, ακολουθώντας τις δικές μας ιδέες και οράματα, καθώς και τη δουλειά και τις ανθρώπινες αξίες μας.

Έχω απολαύσει πραγματικά μια έντονη διετία που εργάζομαι στην Premier League, αγωνιζόμενος σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις αυτή τη σεζόν. Το να φύγω τώρα μου παρέχει χρόνο για να κάνω ένα διάλειμμα πριν αποφασίσω για τα μελλοντικά μου σχέδια», είναι το μήνυμα του Ντε Τσέρμπι.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.