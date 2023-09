To μεγαλύτερο wonderkid των αγγλικών πάγκων

Ο Θάνος Σαρρής γράφει για τον Κίραν ΜακΚένα, τον προπονητή που οι Άγγλοι έχουν αναγάγει σε "hottest property", τον νεαρότερο manager των επαγγελματικών κατηγοριών, ο οποίος έχει κάνει την Ίπσουιτς να ονειρεύεται Premier League.

Oι νεότεροι ίσως γνωρίζουν την Ίσπουιτς Τάουν μόνο από το στοίχημα ή το Football Manager. Οι παλιότεροι, πιθανότατα θυμούνται τις μπλε φανέλες να παίζουν στην Ευρώπη και να κατακτούν το Κύπελλο UEFA το 1981. Ίσως γνωρίζουν για τη μοναδική αγγλική ομάδα που παραμένει αήττητη στην έδρα της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας υποτάξει, μεταξύ άλλων, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μίλαν και την Μπαρτσελόνα. Το κλαμπ το οποίο ανέδειξε τον θρύλο Σερ Αλφ Ράμσεϊ και τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Ο τελευταίος ήρθε ξανά στην επικαιρότητα πρόσφατα, στα τέλη Αυγούστου, καθώς ένας προπονητής 37 ετών έσπασε το ρεκόρ του με τα 22 παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Ένας manager που αναδείχθηκε από τον Μουρίνιο, όπως ο Μουρίνιο αναδείχθηκε από τον Ρόμπσον.

ΜακΚένα – Ίπσουιτς: Η εμπιστοσύνη του Μουρίνιο

Ο Βορειοιρλανδός Κίραν ΜακΚένα σταμάτησε νωρίς το ποδόσφαιρο στην Τότεναμ, λόγω ενός τραυματισμού. Αποφάσισε να στραφεί στην προπονητική. Σπούδασε στο κορυφαίο αθλητικό Πανεπιστήμιο του κόσμου, το Loughborough University και παράλληλα ξεκίνησε να λαμβάνει παραστάσεις από τις αναπτυξιακές ηλικίες στην Τότεναμ, τη Λεστερ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο τέλος του πτυχίου του έκανε ένα δίμηνο πέρασμα από τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον Καναδά, εμπλουτίζοντας τις προσλαμβάνουσές του.

Η Τότεναμ τον προσέλαβε ως επικεφαλής Ανάλυσης για τις ακαδημίες και αφού έφτασε κοντά στις ακαδημίες της Λίβερπουλ, ξεκίνησε να προπονεί διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ στους Σπερς, φτάνοντας στην Κ-18. Το 2016, πήρε μεταγραφή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη δεύτερη σεζόν του, την οδήγησε στο πρωτάθλημα Κ-18. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον ξεχώρισε και τον ενέταξε στο τιμ της πρώτης ομάδας με τον Μίκαελ Κάρικ το 2018, ενώ στη συνέχεια τον έκανε βοηθό του. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ τον διατήρησε, παρά τις φήμες για ολική αλλαγή του σταφ. Toν χαρακτήρισε ως τον «πιο επιμελή και αναλυτικό, καθοδηγούμενο από τη διαδικασία κόουτς που έχω δουλέψει ποτέ». Πέρυσι, η Ίπσουιτς του ΜακΚένα ανέβηκε από τη League One στην Championship με 99 βαθμούς, σκοράροντας 101 γκολ. Το σημαντικότερο όμως ήταν ίσως η ανασταλτική της λειτουργία, καθώς δέχθηκε μόλις 35 τέρματα. Και όπως θα δήλωνε αργότερα στο Athletic ο Σόλσκιερ: «Έμαθα από εκείνον για τον αμυντικό σχηματισμό και πώς να μην δέχεσαι γκολ».

ΜακΚένα και Γκουαρδιόλα

Από τη στιγμή που ανέλαβε τους Tractors Boys, λίγες ώρες πριν μπει το 2022, καμία ομάδα στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες του Νησιού δεν έχει συλλέξει περισσότερους βαθμούς από τους 160 της Ίπσουιτς. Μόνο ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον ΜακΚένα στις νίκες, έχοντας 48 έναντι 46 του νεαρού τεχνικού. Αντίστοιχα, μόνο η Σίτι έχει καλύτερες επιθετικές επιδόσεις. Φέτος, στην Championship, η Ίπσουιτς ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με τη Λέστερ, η οποία πέρυσι υποβιβάστηκε στην Premier League. Είναι πρώτη, μαζί με τη Νόριτς στα γκολ (17), πρώτη σε σουτ (135) και τρίτη στα xgoals (15.58). Όλα αυτά, ενώ ανέβηκε μόλις φέτος κατηγορία. Κι όλα αυτά, ενώ διαθέτει τον νεαρότερο προπονητή στις 5 επαγγελματικές κατηγορίες!

Στο 4-2-3-1 του ΜακΚένα, η βασική στρατηγική είναι τα εμπόδια στη γρήγορη μετάβαση για τον αντίπαλο και η εκμετάλλευση των λαθών της κατοχής. Ο Τσάπλιν που παίζει πίσω από τον φορ, κατά μία έννοια επιθετικός κι ο ίδιος, εκμεταλλεύεται τα κενά στα μεσοδιαστήματα, τελειώνοντας την περσινή χρονιά με 26 γκολ. Η Ίπσουιτς αξιοποιεί πολύ και τους εξωτερικούς διαδρόμους για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.



Ο Χιρστ, που έχει σημαντική εμπειρία από την Championship, δεν είναι ο κλασικός γκλολτζής, αλλά στην τακτική του ΜακΚένα δουλεύει πολύ για τους συμπαίκτες του. O Λαντάπο, από την άλλη, το έτερο «9», πέτυχε πέρυσι 17 τέρματα. Δεν είναι η ομάδα που θα κυριαρχήσει στην κατοχή, αλλά που θα δουλέψει πολύ χωρίς την μπάλα για να μπλοκάρει τον αντίπαλο και να δημιουργήσει, μέσα από πολύ καλά δουλεμένες διαδικασίες, κινδύνους στην αντίπαλη περιοχή. Κρατούν σχετικά χαμηλά το PPDA τους (9.89), ενώ ένα ενδιαφέρον metric είναι ότι βρίσκονται πρώτοι στα σουτ που ακολουθούν μετά από εναλλαγή κατοχής. To παθητικό «χάλασε» στα ματς με Λιντς και Μπλάκμπερν, όπου δέχθηκε συνολικά 7 τέρματα, αλλά πέτυχε άλλα τόσα! Ο μέχρι τώρα απολογισμός των 7 νικών και της μίας ήττας στην Championship, έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στο Portmand Road.

Το σύνολο πάνω από τις μονάδες

Ο ΜακΚένα έχει μελετήσει τον γερμανικό τρόπο πίεσης και ανάκτησης κατοχής, ενώ δεν δίστασε να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο παιχνιδιού που είχε στη League One και πρέσβευε παλιότερα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Φυσικά υπάρχει διαφορά στο να δουλεύεις με παίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά κατά την άποψή μου είναι παρανόηση να θεωρείς ότι δεν μπορείς να ενσωματώσεις ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού», έλεγε. Το απέδειξε, διατηρώντας το στιλ και κατά ένα σημαντικό ποσοστό τους παίκτες, αφού παρά την άνοδο δεν βγήκε ξέφρενα στο μεταγραφικό παζάρι, παρότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες.



Η εμπιστοσύνη και το χτίσιμο των δεσμών στην ομάδα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και η Ίπσουιτς είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας που αποδίδει συλλογικά. Όπως κάποτε η Λέστερ. «Αν δώσεις εμπιστοσύνη στους παίκτες και βελτιώσεις την κατανόηση αυτού που μπορούν να κάνουν, το επίπεδο είναι συνήθως μεγαλύτερο από αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους», υποστηρίζει.

Το εκρηκτικό ξεκίνημα της Ίπσουιτς στην Championship έχει ήδη γίνει talk of the town και αρκετοί μιλούν για back to back ανόδους, μολονότι στο κλαμπ κρατούν την μπάλα χαμηλά. Αυτό, φυσικά, δεν είναι εύκολο. Μόνο η Μάντσεστερ Σίτι, η Γουότφορντ, η Νόριτς και η Σαουθάμπτον το έχουν πετύχει στα χρόνια της Premier League. Ο Βορειοιρλανδός που κάθεται στον πάγκο τους, από την άλλη, θεωρείται βέβαιο ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σύντομα θα βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία...