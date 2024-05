Η Λίβερπουλ ετοίμασε ένα φανταστικό εικαστικό, το οποίο έκανε αναμνηστικό δώρο στον Γιούργκεν Κλοπ, για τα εννέα μαγικά χρόνια που πέρασαν μαζί.

Ο κύκλος του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ έκλεισε. Μετά από εννέα χρόνια με καλές αλλά και κακές στιγμές, με ιστορικές επιτυχίες και μεγάλες «πίκρες» ο Γερμανός τεχνικός αποχώρησε από το «Άνφιλντ» και... παραχώρησε τον πάγκο του στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει πιάσει δουλειά για να ετοιμάσει τους Reds της μετά-Κλοπ εποχής.

Δέκα μέρες μετά το συγκινητικό αντίο του Κλοπ στον κόσμο της ομάδας το κλαμπ έκανε ένα πολύ ξεχωριστό δώρο στον 56χρονο τεχνικό. Ένα εντυπωσιακό εικαστικό που απεικονίζει στιγμές από αυτά τα εννέα χρόνια, όπως το πολυπόθητο πρωτάθλημα και το έκτο ευρωπαϊκό «αστέρι» της Λίβερπουλ.

The making of a special painting for Jürgen Klopp 🎨😍 pic.twitter.com/KY9cwIkpi9