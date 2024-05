Άπαντες «λύγισαν» στο «Άνφιλντ» αποχαιρετώντας τον Γιούργκεν Κλοπ. Εκτός από τον ίδιο βέβαια, αφού βρήκε τη διάθεση να... ανακοινώσει τον διάδοχό του, τραγουδώντας το όνομα του Άρνε Σλοτ.

Ρίγη συγκίνησης στο «Άνφιλντ» στο δύσκολο «αντίο» του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ μετά από εννέα σεζόν. Χιλιάδες φίλοι των Ρεντς αποθέωσαν τον Γερμανό και μετά τη λήξη του ματς κόντρα στη Γουλβς, τραγουδώντας δυνατά συνθήματα για χάρη του, γεμάτοι συναισθηματική φόρτιση.

Ο ίδιος ο Κλοπ πάντως, μπόρεσε να μείνει ψύχραιμος και χαμογελαστός, όπως άλλωστε έκανε πάντα. Μάλιστα... ανακοίνωσε και τον διάδοχό του στον πάγκο της Λίβερπουλ, αφού - σε μια κίνηση δηλωτική της κλάσης του - τραγούδησε το όνομα του Άρνε Σλοτ και παραίνεσε τους οπαδούς των Ρεντς να στηρίξουν τον Ολλανδό από την πρώτη στιγμή.

Οι παίκτες του πάντως δεν μπόρεσαν να μείνουν τόσο ήρεμοι και αρκετοί από αυτούς «λύγισαν». Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ «έσπασε» στην αγκαλιά του, ενώ ο Αλεξάντερ Άρνολντ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο άκουσμα του εμβληματικού - αλλά αυτή τη φορά ακόμα πιο ξεχωριστού - «You'll Never Walk Alone».

Trent Alexander Arnold has turned from a boy to a man under Jurgen Klopp.



Vice Captain of his boyhood club. TAA will be forever grateful to him ❤️pic.twitter.com/pY38cfd8nS