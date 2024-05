Έναν δικό της «δεκάλογο» με τον οποίο εξηγεί γιατί τάσσεται κατά του VAR φέρεται να έχει διαρρεύσει η Γουλβς.

Στις 6 Ιουνίου αναμένεται να γίνει η πολυαναμενόμενη ψηφοφορία των Άγγλων για το VAR. Μέσα στη σεζόν έχουν γίνει ουκ ολίγα διαιτητικά λάθη παρά την ύπαρξη του VAR, για τα οποία η Ένωση Διαιτητών (PGMOL) έχει απολογηθεί δημόσια και η Γουλβς ζήτησε την κατάργηση του, με τις ομάδες της Premier League να αναμένεται να ψηφίσουν την έκτη ημέρα του Ιουνίου.

Οι «λύκοι» είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο για την κατάργηση του VAR. Η ομάδα του Γουλβερχάμπτον φέρεται να έχει διαρρεύσει στα αγγλικά Μέσα και έναν...δεκάλογο μέσα από τον οποίο εξηγεί γιατί τάσσεται κατά του VAR. Δέκα λόγοι για τους οποίους -σύμφωνα με τη Γουλβς- το VAR πρέπει να καταργηθεί. Η πλειονότητα των λόγων έχει να κάνει κυρίως με τον ρυθμό των παιχνιδιών και την «επιβράδυνση» τους, τη δυσαρέσκεια στις κερκίδες λόγω της τεχνολογίας και την... κατάχρηση της εξουσίας από τους διαιτητές του αγώνα.

Wolves will make 🔟 key arguments in favour of scrapping VAR at the Premier League's AGM on June 6.🗳️



1. Overreach of VAR's original purpose

2. Impact on celebrations and atmosphere

3. Frustration and confusion in stadiums

4. Hostile and negative atmosphere inside stadiums

5.… pic.twitter.com/6u4RFJzIP1