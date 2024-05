Σύμφωνα με το «Athletic» οι ομάδες της Premier League θα κάνουν ψηφοφορία στις 6 Ιουνίου με θέμα την κατάργηση του VAR. Απαιτούνται τα 2/3 των κλαμπ για την οποιαδήποτε αλλαγή κανονισμού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Athletic», Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι ομάδες της Premier League θα βάλουν στο τραπέζι μια πολύ σημαντική τροποποίηση του κανονισμού. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στις 6 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία με θέμα την κατάργηση του VAR!

Μέσα στη σεζόν έχουν γίνει ουκ ολίγα διαιτητικά λάθη παρά την ύπαρξη του VAR, για τα οποία η Ένωση Διαιτητών (PGMOL) έχει απολογηθεί δημόσια και η Γουλβς ζήτησε την κατάργηση του. Για να περάσει αυτή η ρηξικέλευθη πρόταση θα πρέπει να ψηφιστεί από τα 2/3 των κλαμπ της Λίγκας, ήτοι 14 από τις 20 ομάδες.

