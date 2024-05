Με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο τιμόνι της φαίνεται πως θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η Τσέλσι.

Η Τσέλσι βρίσκεται σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες στην Premier League. Με το διπλό στην έδρα της Μπράιτον οι Λονδρέζοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην 6η θέση της βαθμολογίας και θα χρειαστούν έναν βαθμό απέναντι στην Μπόρνμουθ την τελευταία αγωνιστική ώστε να κλειδώσουν την επιστροφή τους στην Ευρώπη.

Αυτή η καλή περίοδος φαίνεται πως θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο του οποίου το μέλλον κρίνεται ακόμα αβέβαιο. Σύμφωνα ωστόσο με δημοσίευμα του «Guardian» οι άνθρωποι της Τσέλσι θέλουν να δείξουν εμπιστοσύνη στον Αργεντινό και για την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, υψηλόβαθμα στελέχη της Τσέλσι πιστεύουν ότι ο Ποτσετίνο θα μπορέσει να βελτιώσει σημαντικά τους «μπλε» την επόμενη σεζόν με τις απαραίτητες προσθήκες και χωρίς τους πολλούς τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν φέτος τους Λονδρέζους.

Μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι οι οποίοι θέλουν την παραμονή του Ποτσετίνο και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

