Στον «αέρα» φαίνεται πως βρίσκεται το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στην Τσέλσι, με τον Αργεντινό να τονίζει ότι σκέφτεται τον εαυτό του στο Λονδίνο για πολλά χρόνια, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περιμένει να μάθει σύντομα την απόφαση της διοίκησης.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στην Τσέλσι. Οι «μπλε» βρίσκονται ακόμα μέσα στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, ωστόσο τα ποσά που δαπανήθηκαν στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους δεν αντικατοπτρίζουν στην εικόνα που παρουσιάζουν οι Λονδρέζοι αλλά ούτε φυσικά στην βαθμολογική τους κατάταξη.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μίλησε για την κατάσταση και το μέλλον του και δεν έκρυψε την επιθυμία του να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα στον σύλλογο. Ο Αργεντινός παράλληλα στάθηκε και στην επιθυμία που μπορεί να έχει η διοίκηση και αποκάλυψε ότι πολύ σύντομα, ακόμα και σε διάστημα μιας εβδομάδας, θα γνωρίζει το μέλλον του στην Τσέλσι.

«Πρώτα από όλα δεν είναι δική μου η απόφαση. Εάν η διοίκηση αποφασίσει να με αλλάξει, θα το ξέρουμε σε μια εβδομάδα. Δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες εδώ και καιρό. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες επικρατεί αυτή η κατάσταση αναφορικά με το μέλλον μου. Πρέπει να «σκοτώνεις» τα σενάρια εάν δεν ισχύουν. Εάν δεν το κάνεις θα εξακολουθούν να βγαίνουν δημοσιεύματα», τόνισε ο Ποτσετίνο.

