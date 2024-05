Αύγουστος του 2023. Η Άστον Βίλα έχει μόλις διασυρθεί από τη Νιούκαστλ με 5-1, ωστόσο ο μεγάλος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον την αποθεώνει και στέκεται σε εκείνη παρά τη γερή σφαλιάρα που δέχτηκε. Μάιος του 2024. Η Άστον Βίλα εξασφαλίζει την έξοδο της στο Champions League μετά από 41 χρόνια.

Ιστορική ήταν η χθεσινή βραδιά για την Άστον Βίλα. Οι Villans είδαν τη Μάντσεστερ Σίτι να τους κάνει το δώρο και να επικρατεί με 2-0 της Τότεναμ στο Λονδίνο, με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ να κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League και να γράφει ιστορία.

Για πρώτη φορά μετά από 41 ολόκληρα χρόνια η Άστον Βίλα θα συμμετάσχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σφραγίζοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια άκρως επιτυχημένη σεζόν με τον Ουνάι Έμερι στον ρόλο του αρχιτέκτονα.

Λίγοι ήταν οι «πιστοί» ωστόσο. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μπορεί να θεωρείται από αυτούς, καθώς στο ξεκίνημα της σεζόν είχε αποθεώσει την ομάδα του Έμερι, όταν οι περισσότεροι μιλούσαν για ένα έργο που ήταν καταδικασμένο να μην φτάσει πολύ μακριά.

Οι «χωριάτες» είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με ένα εφιαλτικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 5-1 στην πρεμιέρα της Premier League από τη Νιούκαστλ. Ένα αποτέλεσμα που σήκωσε πολλή κουβέντα. Ο «θρυλικός» προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ωστόσο, στάθηκε στην γενική εικόνα της Άστον Βίλα στο παιχνίδι και στο γεγονός ότι το τελικό σκορ ήταν πλασματικό και καθόλου δίκαιο.

Σε ερώτηση που του έγινε λίγο πριν από την πρεμιέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford», για το ποια ομάδα τον εντυπωσίασε περισσότερο εκείνη την εβδομάδα, ο Σερ Άλεξ απάντησε «Άστον Βίλα και Νιούκαστλ».

«Θα έλεγα η Άστον Βίλα και η Νιούκαστλ. Δεν μπορώ να πιστέψω το τελικό σκορ. Η Άστον Βίλα έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο και η εμφάνιση της επισκιάζεται από τα γκολ που δέχτηκε. Η Νιούκαστλ από τη μεριά της έπαιξε επίσης φανταστικά. Μου προκάλεσε έκπληξη το τελικό αποτέλεσμα. Για αυτό και αναφέρω την Άστον Βίλα», τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά.

