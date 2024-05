Ο Ουνάι Έμερι και οι ποδοσφαιριστές του είχαν συγκεντρωθεί στο Villa Park περιμένοντας τα ευχάριστα από το Λονδίνο και με του που έληξε η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Σίτι, έστησαν το απόλυτο πάρτι για να γιορτάσουν την έξοδο τους στο επόμενο Champions League.

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να ήταν αυτή που το βράδυ της Τρίτης έκανε το άλμα τίτλου με το διπλό απέναντι στην Τότεναμ, ωστόσο σοβαρό λόγο για να γιορτάσουν είχαν και στο Μπέρμιγχαμ.

Πιο συγκεκριμένα, στο Villa Park όπου είχαν συγκεντρωθεί τα μέλη της πρώτης ομάδας της Άστον Βίλα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Στο στρατόπεδο της Άστον Βίλα γνώριζαν ότι σε περίπτωση που η Τότεναμ έχανε από τη Σίτι, τότε ο Ουνάι Έμερι και οι ποδοσφαιριστές του θα εξασφάλιζαν την έξοδο τους στο επόμενο Champions League.

ASTON VILLA WILL PLAY IN THE 2024/25 UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 😍 pic.twitter.com/lEJjyvkSoG

Έτσι και έγινε. Με το τελικό σφύριγμα της λήξης του αγώνα στο Λονδίνο, οι παίκτες της Άστον Βίλα έβαλαν... μπρος στο γλέντι που είχαν ετοιμάσει στο εστιατόριο του Villa Park, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να βγαίνει μπροστά και να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο!

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας έβγαλε τις σαμπάνιες και ξεκίνησε να λούζει τον Ουνάι Έμερι αλλά και τους συμπαίκτες του. Το μεγάλο πάρτι της Άστον Βίλα δεν είχε τελειωμό, με τον Λούκας Ντιν να... σέρνει τον χορό αργότερα.

The biggest of the season…



ANOTHER ONEEEEEEEEEE pic.twitter.com/Wne8XemMz6