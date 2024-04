Η Άρσεναλ έχει πετύχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα μέσω στατικών φάσεων και ο Μπεν Γουάιτ αποτελεί το κρυφό «όπλο» του Μικέλ Αρτέτα.

Ζωντανή στη μάχη του τίτλου έμεινε η Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 3-2 της Τότεναμ μέσα στην έδρα της και παρέμειναν στην κορυφή και στο +1 από τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία ωστόσο έχει και έναν αγώνα λιγότερο.

Για μια ακόμη φορά οι «κανονιέρηδες» έδειξαν τη δυναμική τους στις στατικές φάσεις καθώς τα δύο πρώτα γκολ τα πέτυχαν με δύο εκτελέσεις κόρνερ. Οι στατικές φάσεις είναι άλλωστε ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά που έχει αναδείξει η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα φέτος.

Taking all three points back to N5 🤩



📺 Highlights of our vital north London derby win have arrived 👇 pic.twitter.com/ijZPcpPwkf — Arsenal (@Arsenal) April 28, 2024

Νο1 σε στατικές φάσεις με κρυφό χαρτί τον Γουάιτ

Η Άρσεναλ είναι αποδεδειγμένα η κορυφαία ομάδα της Premier League όσον αφορά τις στατικές φάσεις. Τόσο στον επιθετικό τομέα, όσο και στον αμυντικό. Η Άρσεναλ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος μέσω στατικών φάσεων. Με τα δύο γκολ χθες στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τα 20 γκολ φέτος μέσω στημένων και βρίσκονται φυσικά στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Παράλληλα, η δυναμική τους σε αυτόν τον τομέα αναδεικνύεται και στα μετόπισθεν. Πέρα από τα 20 γκολ που έχει πετύχει με τον συγκεκριμένο τρόπο, η Άρσεναλ έχει δεχτεί μόλις έξι γκολ φέτος στην Premier League μέσα από στημένες φάσεις. Τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα σε ολόκληρη την Premier League, με τον Νίκολας Χοβέρ, τον προπονητή των στατικών φάσεων να κάνει τρομερή δουλειά και στις δύο γραμμές.

Arsenal set-piece coach Nicolas Jover enjoyed Arsenal's opener against Tottenham 🚩



The Gunners have scored more goals from set pieces (excluding pens) than any other Premier League side this season 💫 pic.twitter.com/zxZiKX49e2 April 28, 2024

Το κρυφό «όπλο» των Αρτέτα και Χοβέρ στα στημένα ακούει στο όνομα Μπεν Γουάιτ. Ο Άγγλος πολύ σπάνια συμμετάσχει ο ίδιος άμεσα στις στατικές φάσεις, ωστόσο ο ρόλος του είναι καταλυτικός. Ποια είναι η δουλειά του Άγγλου αμυντικού; Να... ενοχλεί τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε νόμιμο επίπεδο. Στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, στο κόρνερ του πρώτου γκολ, οι κάμερες έπιασαν τον Γουάιτ να «παρενοχλεί» τον Βικάριο, λύνοντας του τα γάντια.

Η συνέχεια του κόρνερ βρήκε την μπάλα στα δίχτυα του Ιταλού τερματοφύλακα της Τότεναμ ο οποίος είχε ήδη αποπροσανατολίσει εξαιτίας του Γουάιτ. Ο Άγγλος αμυντικός συνηθίζει από το ξεκίνημα της σεζόν να κατευθύνεται κοντά προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα στις στατικές φάσεις με σκοπό να του... χαλάει το μυαλό, τόσο όσο.