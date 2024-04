Η Άρσεναλ έκανε πάρτι στο πρώτο μέρος κόντρα στην Τότεναμ με τρία γκολ, άντεξε στην αντεπίθεσή της στο δεύτερο και πήρε το ντέρμπι (3-2) για να μείνει ολοζώντανη στο κυνήγι του τίτλου και να... χαρίσει στην Άστον Βίλα τον πρώτο λόγο για την τετράδα.

Έβαψε κόκκινο το Βόρειο Λονδίνο η Άρσεναλ κι έμεινε πιστή στις ράγες της για τον τίτλο της Premier League! Οι Gunners έκαναν τα εύκολα, δύσκολα, φλέρταραν με την αυτοχειρία αλλά εν τέλει πήραν τεράστιο «διπλό» στο ντέρμπι απέναντι στην Τότεναμ (3-2) και δείχνουν έτοιμοι να παλέψουν για το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, παραμένοντας στην κορυφή (με ματς περισσότερο) και ελπίζοντας σε μια γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι. «Επωφελημένη» από την ήττα των Σπερς και η ευρωπαϊκή αντίπαλος του Ολυμπιακού, Άστον Βίλα, που πλέον κρατά τη μοίρα της για τετράδα και έξοδο στο Champions League στα δικά της χέρια.

