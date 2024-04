Ταξίδι εξπρές στο Λονδίνο ώστε να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ έκανε ο Ρούμπεν Αμορίμ! Δεν έσπασε τη σιωπή του ο Πορτογάλος κατά την επιστροφή του.

Έτοιμη να κάνει το μεγάλο κόλπο γκρόσο είναι η Γουέστ Χαμ. Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ θα κατέληγε στο «Άνφιλντ» τα «σφυριά» προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αδράνεια της Λίβερπουλ και προσπαθούν να κλείσουν τον Πορτογάλο τεχνικό ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αποκαλύπτουν οι Πορτογάλοι, ο τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας «πέταξε» το απόγευμα της Δευτέρας για την πρωτεύουσα της Αγγλίας με σκοπό να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε στο Λονδίνο και επικοινώνησε με τη διοίκηση των «σφυριών» χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποια νέα εξέλιξη.

🇵🇹 Ruben Amorim returned to Portugal after meeting West Ham board in London on Monday.



West Ham presented their project and will insist for Amorim; nothing done yet, while discussions with Liverpool are on stand-by.



Amorim will discuss his future steps with his agents. pic.twitter.com/mPaPRAD7at