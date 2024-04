Το όνομα του Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με το Athletic, πιο χαμηλά στη λίστα της Λίβερπουλ για τον επόμενο προπονητή της και η Γουέστ Χαμ άρχισε τις επαφές για να κάνει δικό της τον Πορτογάλο κόουτς.

Νέα... στροφή για τον επόμενο εκλεκτό του πάγκου της κάνει η Λίβερπουλ. Αφού άφησαν την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο, οι Ρεντς είναι έτοιμοι να στρέψουν την πλάτη τους και στον Ρούμπεν Αμορίμ.

Το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα του εξωτερικού έκαναν λόγο για προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο το - πάντα έγκυρο - Athletic μετέδωσε τη Δευτέρα (22/04) πως πλέον είναι «λιγότερο πιθανό ο Αμορίμ να θεωρηθεί ο προτιμότερος υποψήφιος αντικαταστάτης του Γιούργκεν Κλοπ».

🚨 EXCL: West Ham in talks over ambitious move for Ruben Amorim if David Moyes goes. Julen Lopetegui also assessed but Amorim current top target. #WHUFC said to appeal but unclear where they sit among 39yo’s options. Liverpool looks unlikely @TheAthleticFC https://t.co/0WKBW7ey3R