Γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα (18/03) η εφέσιμη απόφαση για τις οικονομικές παραβιάσεις της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Ρεντς να τιμωρούνται με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών και να πέφτουν πλέον στη 18η θέση της Premier League.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον έγινε και επίσημο. Οι περιπέτειες της Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία, καταπώς φαίνεται, παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες βιωσιμότητας της Premier League έβαλαν τον σύλλογο σε μπλεξίματα.

Οι Ρεντς βρέθηκαν στο επίκεντρο ερευνών και, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (18/03), τιμωρήθηκαν εν τέλει με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, ακολουθώντας με τη σειρά τους το... παράδειγμα της Έβερτον λίγο καιρό πριν. Έτσι, κατρακύλησαν στην επικίνδυνη ζώνη της Premier League, στη 18η θέση δηλαδή, έναν βαθμό πίσω από τη Λούτον και θα συνεχίσουν τη «μάχη» για τη σωτηρία τους.

Nottingham Forest have been handed a four-point deduction following a breach of the Premier League’s profitability & sustainability rules.



Under the guidelines, they could have been fined or deducted points for the breach.



The deduction sees #NFFC drop to 18th in the #PL