Σε λίγες μέρες αναμένεται να μάθει αν εν τέλει θα τιμωρηθεί για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ, που ήδη βρίσκεται για τα καλά «χωμένη» στη μάχη της σωτηρίας στην πρώτη κατηγορία.

Κρίσιμα 24ωρα στον... ορίζοντα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και την παραμονή της στην Premier League. Οι Ρεντς αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και τη 18η Λούτον, την οποία αντιμετωπίζουν το Σάββατο (16/03) σε ένα εξαιρετικά σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη της σωτηρίας.

Ίσως ακόμα περισσότερα πάντως, να κριθούν τη Δευτέρα (18/03). Τότε, όπως μετέδωσε το Athletic, η Νότιγχαμ αναμένεται να μάθει αν τελικά θα τιμωρηθεί για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

