Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail τα κλαμπ της Premier League πιστεύουν ακράδαντα πως η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα αποφύγει την αφαίρεση βαθμών.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Όπως είναι γνωστό από τον προηγούμενο μήνα οι Reds κινδυνεύουν να τιμωρηθούν λόγω οικονομικών παραβιάσεων και σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail οι ομάδες της Premier League θεωρούν δεδομένο πως θα τους επιβληθεί αφαίρεση βαθμών, όπως είχε γίνει με την Έβερτον, από την οποία αφαιρέθηκαν δέκα βαθμού.

Στις αρχές του μήνα θα οριστεί η ημερομηνία, όπου ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή θα δικάσει την υπόθεση. Σε περίπτωση που τιμωρηθεί με πονή αφαίρεσης βαθμών, η Φόρεστ θα έχει δικαίωμα έφεσης, η οποία εκδικαστεί πριν την λήξη του πρωταθλήματος.

H ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο βρίσκεται στη 16η θέση, με 24 βαθμούς και είναι στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη και τη 18η Λούτον.

