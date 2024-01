Σύμφωνα με τους Times η Νότιγχαμ Φόρεστ κινδυνεύει να τιμωρηθεί λόγω παραβιάσεων του Financial Fair Play, ενώ δεν αποκλείεται να έχει νέα μπλεξίματα η Έβερτον.

Οι σύλλογοι της Premier League θα ενημερωθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες εάν θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για νέες παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς επί του FFP.

Η Φόρεστ φέρεται να είναι σε δύσκολη θέση λόγω των βαρέων δαπανών της από τότε που κέρδισε την άνοδο στην Premier League, ενώ υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η Έβερτον μπορεί να αντιμετωπίσει μια δεύτερη διαδοχική κατηγορία παραβίασης των κανόνων κέρδους και βιωσιμότητας (PSR).

Σύμφωνα με ένα νέο σύστημα που εισήγαγε η Premier League για αυτή τη σεζόν, οι χρεώσεις για απλές παραβιάσεις θα ρυθμίζονται γρήγορα και θα αντιμετωπίζονται μέχρι τις αρχές Απριλίου, με τυχόν αφαίρεση βαθμών σε αυτήν την σεζόν. Η Έβερτον κατηγορήθηκε την περασμένη σεζόν, αλλά της επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης δέκα πόντων τον Νοέμβριο, κατά της οποίας άσκησε έφεση.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες οι 20 σύλλογοι έπρεπε να υποβάλουν λογαριασμούς για το 2022-23 έως τις 31 Δεκεμβρίου και τυχόν κατηγορίες θα ανακοινωθούν έως τις 14 Ιανουαρίου. Ένας σύλλογος θα έχει δύο εβδομάδες για να απαντήσει σε μια κατηγορία και στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ακρόαση από μια ανεξάρτητη επιτροπή έως τις 8 Απριλίου. Οι προσφυγές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της σεζόν.

