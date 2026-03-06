Ο Σον Ντάις μίλησε για την απόλυσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, εκφράζοντας την απορία του.

Ο Σον Ντάις αποτέλεσε τον τρίτο αλλά όχι και τελευταίο προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ αυτή τη σεζόν, με τον έμπειρο τεχνικό να μιλά σε podcast για την απόλυσή του από τον σύλλογο τον προηγούμενο μήνα. Ο 54χρονος προπονητής εξέφρασε την απορία του για τις αποφάσεις του κλαμπ και άφησε αιχμές για τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών και τις φήμες ότι τους... προπονούσε πολύ σκληρά!

«Το επίπεδο των δικαιολογιών στο ποδόσφαιρο έχει εκτοξευθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων στο The Football Boardroom ο Ντάις, που έριξε... μπηχτές και στα ΜΜΕ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τα στατιστικά και τα δεδομένα ήταν εκεί, ξεκάθαρα. Από το δικό μου ρεκόρ, από τότε που πήγαμε εκεί μέχρι όταν τελείωσε η θητεία μου, θα ήμασταν 12οι στην Premier League. Οπότε, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και την ανάλυση, δεν μπορώ να καταλάβω καμία από τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Αλλά το ποδόσφαιρο αλλάζει και το είδαμε αυτό.



Η γενικότερη εικόνα στο ποδόσφαιρο τώρα είναι σαν να προσπαθείς να πουλήσεις... σοκολατένιες τσαγιέρες. Οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε ιστορίες για το πώς “είμαστε αυτός ο σύλλογος”. Και τους λες “όχι, δεν είστε. Έχετε κάνει μία καλή σεζόν στα τελευταία 30 χρόνια περίπου.” Προσπαθείς να θυμίσεις στους οπαδούς την πραγματικότητα για το τι είναι ο σύλλογος και όχι αυτό που νομίζουν ότι είναι. Είναι πολύ δύσκολο πλέον. Υπάρχει ένα 10% ανθρώπων που διαδίδουν τον θυμό και το μίσος, και μετά τα μεγάλα μέσα το παίρνουν και το αναπαράγουν. Όχι τα τοπικά Μέσα. Πουλάνε αυτό που θέλει ο κόσμος. “Ας δούμε πόσα κλικ μπορώ να πάρω”. Πολύ πριν πάω στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μένω στην περιοχή, έλεγα στους οπαδούς “πιστέψτε με, αυτή η σεζόν θα είναι πραγματικά δύσκολη.”



Αυτό ακουγόταν πολύ - ότι οι παίκτες είναι κουρασμένοι επειδή αυτοί τους προπονούν πολύ σκληρά. Από πότε έγινε κανονικότητα να λέμε “τι κάνουν, προπονούν πολύ σκληρά τους ποδοσφαιριστές;”. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Προπονούνται πολύ σκληρά; Λέω, από πότε είναι κακό αυτό; Ξύνω το κεφάλι μου. Όταν αναλάβαμε ήταν η ομάδα με τη χειρότερη φυσική απόδοση στην Premier League. Τι θέλετε δηλαδή να κάνω; Να μην τους κάνω πιο γυμνασμένους; Είναι τρέλα, έτσι δεν είναι; Η δίψα για δικαιολογίες πλέον… δεν την έχω ξαναδεί ποτέ σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Αυτοί οι παίκτες μεγαλώνουν μέσα σε απίστευτα συστήματα ακαδημιών, τους διδάσκουν όλα όσα πρέπει να ξέρουν. Ξέρουν τακτική, στατιστικά… κι όμως το Σάββατο, όταν χάνεις, είναι “δεν μου είπες τι να κάνω”. Αλήθεια; Έχεις περάσει μια ζωή μέσα σε σύστημα ακαδημιών και μου λες ότι δεν ξέρεις πώς να πιέσεις έναν αντίπαλο; Την περασμένη εβδομάδα που κερδίσαμε 3-0, ήξερες πώς να πιέσεις. Το επίπεδο των δικαιολογιών στο ποδόσφαιρο έχει εκτοξευθεί».