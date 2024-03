Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι εκστασιάστηκαν μετά το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και έβαλαν «φωτιά» στο «Έτιχαντ» με το περίφημο «Poznan», με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συμμετέχει από τον αγωνιστικό χώρο!

Θρίαμβος για τη Μάντσεστερ Σίτι σε ακόμα ένα ντέρμπι της πόλης με τη Γιουνάιτεντ. Παρότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη «φωτοβολίδα» του Μάρκους Ράσφορντ, ο Φιλ Φόντεν είχε κέφια και οι «πολίτες» επικράτησαν με 3-1, μένοντας κοντά στην κορυφή.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ προς το τέλος του αγώνα, με τον Νορβηγό να προκαλεί την... έκρηξη του «Έτιχαντ». Λίγο μετά το τέρμα του Χάαλαντ, οι οπαδοί της Σίτι έβαλαν «φωτιά» στο γήπεδο πανηγυρίζοντας με το περίφημο «Poznan», γυρνώντας δηλαδή τις πλάτες τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Νορβηγός είδε τον χαμό στις κερκίδες και αφού πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, συμμετείχε από τον αγωνιστικό χώρο στους πανηγυρισμούς τους οπαδούς της ομάδας του, γυρνώντας και αυτός την πλάτη του!

