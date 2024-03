Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του beIN Sports, Άντι Κερ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στους διαιτητές πως... βαρέθηκε να του ζητάνε συγγνώμη, ενώ τόνισε πως ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν «κυνήγησε» τον Τίρνεϊ.

Για ακόμα ένα ματς της τρέχουσας Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Μετά τα λάθη που έγιναν κατά τους στις αναμετρήσεις με τη Νιούκαστλ και τη Γουέστ Χαμ, για τα οποία έχει απολογηθεί οι PGMOL, ο Πολ Τίρνεϊ «χάρισε» την κατοχή στη Λίβερπουλ μετά από διακοπή για τραυματισμό και από αυτή προήλθε το καθροστικό γκολ του Νούνιες στο 90+9'.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του beIN Sports, Άντι Κερ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται να είπε στους διαιτητές: «Βαρέθηκα να μου ζητάτε συγνώμη κάθε Δευτέρα πρωί για τα λάθη που κάνετε».

Επίσης ο Βρετανός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν «κυνήγησε τους διαιτητές», όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα, λέγοντας: «Το "κυνήγησε" είναι λάθος έκφραση. Είναι σίγουρο πως ήθελε να τους μιλήσει και αυτό προσπάθησε να κάνει».

"Aggression is too strong a word"



Richard Keys asks @andykerrtv about what happened in the tunnel after the game between Paul Tierney, Evangelos Marinakis and Mark Clattenburg!#beINPL #LFC #NFFC pic.twitter.com/by5VSE8Yty