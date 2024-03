Ο Νούνιες ήταν ο λυτρωτής για τη Λίβερπουλ στο Νότιγχαμ, διατήρησε την ομάδα του Κλοπ στην κορυφή της Premier League και εξελίσσεται σε παίκτη της τελευταίας στιγμής για τους «κόκκινους».

Οι mentality monsters του Γιούργκεν Κλοπ «χτύπησαν» και στο «City Ground». Εκεί όπου όλα έδειχναν ότι η Λίβερπουλ θα άφηνε δύο βαθμούς στο Νότιγχαμ, εμφανίστηκε ο Ντάργουιν Νούνιες στις καθυστερήσεις και με buzzer beater έδωσε στους «κόκκινους» το μεγάλο «τρίποντο» και τους διατήρησε στην κορυφή της Premier League.

Ο Ουρουγουανός άκουσε πολλά την περασμένη σεζόν με την «ταμπέλα» των 85 εκατομμυρίων να τον ακολουθεί παντού. Φέτος ωστόσο ο 25χρονος έχει κλείσει στόματα, καθώς έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα πλάνα του Κλοπ και σιγά-σιγά εξελίσσεται στον ποδοσφαιριστή που ήθελε η Λίβερπουλ όταν τον αποκτούσε από την Μπενφίκα το περασμένο καλοκαίρι.

Το χθεσινό buzzer beater του Νούνιες απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό στο τέλος της σεζόν. Παρότι η Λίβερπουλ δεν έκανε καλό παιχνίδι στο «City Ground» το πείσμα και η επιμονή των ποδοσφαιριστών του Κλοπ οδήγησαν τους «κόκκινους» σε ένα τεράστιο «τρίποντο» για την οικονομία του πρωταθλήματος, με τον Νούνιες να δίνει τη λύση στην τελευταία φάση του αγώνα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά κιόλας που ο Νούνιες έγινε... clutch στο φινάλε για τη Λίβερπουλ μέσα στη σεζόν. Ο Ουρουγουανός μετράει φέτος 10 γκολ στην Premier League, εκ των οποίων τα 7 τα έχει σκοράρει σε εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό στατιστικό, ωστόσο οι λεπτομέρειες κάνουν πιο εντυπωσιακή την επίδοση του Νούνιες.

Τα τέσσερα από τα επτά εκτός έδρας γκολ του Νούνιες, έχουν ανοίξει το σκορ στα παιχνίδι αυτά. Τα τρία υπόλοιπα τα έχει σκοράρει στις καθυστερήσεις των αγώνων, με τα δύο μάλιστα να αποδεικνύονται και buzzer beater. Πέρα από το γκολ του με τη Νότιγχαμ, ο Νούνιες είχε δώσει «τρίποντο» στο φινάλε στην αρχή της σεζόν σε ένα παιχνίδι με τη Νιούκαστλ στο «St James' Park».

Darwin Núñez has scored seven away goals in the Premier League this season:



◉ Four have been the opening goal of the game

◉ Three have come in stoppage time

◉ Two have been stoppage time winners



Coming up clutch again. 😍 pic.twitter.com/kQa75bGJ10