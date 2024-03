Κλάτενμπεργκ: «Ο Μαρινάκης είναι αναστατωμένος, έχει επενδύσει πολλά στη Νότιγχαμ»

Ο πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ και νυν αναλυτής διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε στο BBC για τα παράπονα των Reds από τη διαιτησία του αγώνα με τη Λίβερπουλ και αναφέρθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Λίβερπουλ στο «City Ground» και σύμφωνα με το BBC διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή του αγώνα, Πολ Τίρνεϊ. Για τα παράπονα των Reds μίλησε στο BBC 5 ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο Βρετανός πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ και νυν αναλυτής διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ στάθηκε στο γεγονός πως οι γηπεδούχοι έπρεπε να είχαν πάρει την κατοχή στο φινάλε μετά τον τραυματισμό ποδοσφαιριστή, όμως λανθασμένα δόθηκε στη Λίβερπουλ και σε αυτή τη φάση προήλθε το «χρυσό» γκολ του Νούνιες, στο 90+9'.

«Ως σύλλογος, η Νότιγχαμ Φόρεστ αισθάνεται ότι υπήρξαν μία ή δύο αποφάσεις που ήταν εναντίον της - με τη Νιούκαστλ και τη Γουέστ Χαμ - αποφάσεις που η PGMOL αποδέχτηκε ότι έγινε λάθος και σήμερα ήταν άλλο ένα παράδειγμα όπου ο κανονισμός είναι αρκετά σαφής.

Εάν ο διαιτητής πρόκειται να διακόψει τον αγώνα για τραυματισμό στο κεφάλι, εάν αισθάνεται ότι υπάρχει, δικαίως του επιτρέπεται να το σταματήσει. Ωστόσο, η μπάλα πρέπει να επιστρέψει στην ομάδα που έχει την κατοχή. Και η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ξεκάθαρα αυτή την κατοχή.

Έκανε ακριβώς το ίδιο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Η μπάλα ήταν πιο κοντά στην περιοχή του πέναλτι και η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν προς το σημαιάκι του κόρνερ. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έπρεπε να είχε πάρει πίσω την μπάλα. Αντίθετα, η Λίβερπουλ ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και σκόραρε σε αυτή τη φάση.

Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει απογοήτευση απόψε. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ σε αυτή τη φάση και ελπίζουμε η τύχη μας να αλλάξει στο μέλλον.

Είμαι εδώ για να συμβουλεύσω τη διοίκηση του κλαμπ. Δεν έχω μιλήσει με τον διαιτητή. Θα το αφήσω αυτό για τους τους αρμόδιους. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ είναι αρκετά αναστατωμένος. Η ομάδα του πάλεψε. Έχει επενδύσει πολλά χρήματα στην ομάδα και θέλει να δει αποτελέσματα

Θα καθίσω με το διοικητικό συμβούλιο και τον ιδιοκτήτη για να προσπαθήσω να εξηγήσω τι συνέβη και είναι δύσκολο να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε με την PGMOL και την Premier League και θα συζητήσουμε σύντομα», ανέφερε ο Κλάτενμπεργκ.



"The owner's quite upset" 🗣️



❌ Nottingham Forest sent their referee analyst Mark Clattenburg to speak to us after Liverpool's late winner



📲 https://t.co/bwOLfi4Imu#BBCFootball #NFOLIV pic.twitter.com/vfdCZaWD4W