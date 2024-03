Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Λίβερπουλ με γκολ στο 90+9'.

Η Λίβερπουλ έφτασε μια «ανάσα» από την... γκέλα στο «City Ground», όμως χάρη σε γκολ του Ντάργουιν Νούνιες στο 90+9' νίκησε τη Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0 και κράτησε την απόσταση της από τις διώκτριες, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. Μετά τη λήξη του αγώνα η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είχε βγει στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως είναι λογικό ο ισχυρός άνδρας των Reds δεν θα μπορούσε να είναι ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά τους οι οπαδοί των γηπεδούχων τα έβαλαν με τον διαιτητή του αγώνα, Πολ Τίρνι, τον οποίο γιούχαραν έντονα.

Nottingham Forests owner, Evangelos Marinakis, heads down the tunnel.



Did not look happy at all - referee Paul Tierney receiving boo’s as he attempts to exit the pitch.#NFFC pic.twitter.com/LKHObxNIcv