Ο αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλα Αϊνά, αποφάσισε να τρολάρει τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στην Κωνσταντινούπολη.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ταξίδεξε χθες (19/02) στη Τουρκία για να αναμετρηθεί με την Φενέρμπαχτσε στα πλαίσια του πρώτο αγώνα των play-offs του Europa League και επικράτησε άνετα με 0-3, σφραγίζοντας σε μεγάλο βαθμό το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο ταξίδι της επιστροφής για την Αγγλία, ο αμυντικός των φιλοξενούμενων, Όλα Αϊνά, θέλησε να «τρολάρει» τους φιλάθλους της τούρκικης ομάδας, οι οποίοι πριν τον αγώνα έστελναν μηνύματα στους παίκτες της Φόρεστ, όπου τους προειδοποιούσαν για την κατάσταση που θα συναντούσαν στο «Σούκρου Σαρατσόγλου».

Πιο συγκεκριμένα ο Νιγηριανός μπακ ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Snapchat, στο οποίο έδωσε συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του για την τρομερή τους εμφάνιση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην «καυτή» έδρα που συνάντησε.

«Μας είπαν: "Ελάτε στη Κωνσταντινούπολη". Μας είπαν "Ελάτε στην κόλαση". Στην αρχή είπα ωχ, αλλά τελικά αισθανθήκαμε περισσότερο σαν να βρισκόμασταν στον παράδεισο».

🇳🇬🗣️ Ola Aina after Nottingham Forest beat Fenerbahçe 3-0… 👀



"Came to Istanbul, they told us 'welcome to hell', I said feck... it was feeling like heaven though." 🤣 pic.twitter.com/k0zUFHZvKQ — EuroFoot (@eurofootcom) February 20, 2026

Για του λόγου του αληθές παντως, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Αϊνα παραδέχτηκέ πως πράγματι η ατμοσφαιρα που συνάντησε στο «Σούκρου Σαρατσόγλου», ήταν η πιο «καυτή» που έχει αντιμετωπίσει σε ολόκληρη την καριέρα του.

«Φανταστικό στάδιο, φανταστική ατμόσφαιρα, εκπληκτική η στήριξη των οπαδών. Ήταν η πιο δυνατή έδρα στην οποία έχω αγωνιστεί ποτέ».